Erneuter Streik bei Ryanair

Am morgigen Freitag werden erneut Flugbegleiter*innen und Pilot*innen der Billigfluggesellschaft Ryanair streiken. Neben den deutschen Pilot*innen tritt auch das Kabinenpersonal in Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien und Portugal in den Ausstand. Die Gewerkschaft ver.di prüft derzeit noch, ob sich auch die deutschen Flugbegleiter*innen dem Streik anschließen. Ryanair hat bislang bereits 150 Flüge vorsorglich gestrichen, betroffen sind rund 30.000 Passagiere.

Seit einem knappen Jahr wird Ryanair durch Streiks immer wieder gezwungen, mehrere Hundert Flüge abzusagen. Grund sind die schlechten Arbeitsbedingungen und Löhne der Angestellten. So sind beispielsweise nicht alle Pilot*innen fest bei der irischen Fluggesellschaft angestellt. Oft wird zudem nicht das jeweilige nationale Arbeitsrecht angewandt, weil die Angestellten keine lokalen, sondern irische Verträge bekommen. Die angestellten deutschen Pilot*innen und Flugbegleiter*innen hatten zuletzt Anfang September gestreikt.