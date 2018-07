Streiks bei Ryanair

Bei der Billigfluglinie Ryanair wird ab diesem Freitag gestreikt. Heute mussten bereits 24 Flüge der Airline zwischen Großbritannien und Irland als Folge der Arbeitsniederlegung der irischen PilotInnen gestrichen werden. Am Dienstag nächste Woche wollen die PilotInnen erneut streiken, bevor dann am Mittwoch die FlugbegleiterInnen in Italien, Spanien, Portugal und Belgien in den Arbeitskampf eintreten. Sollte der Plan so umgesetzt werden, wären dies die größten Streiks in der Geschichte von Ryanair.

Grund für den Streik sind die Forderungen nach besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen. Verglichen mit den KollegInnen bei anderen Fluggesellschaften verdienen Ryanair-MitarbeiterInnen deutlich weniger. Viele der FlugbegleiterInnen und PilotInnen sind zudem nicht bei Ryanair selbst angestellt, sondern müssen als Scheinselbstständige und LeiharbeiterInnen arbeiten.

In Deutschland wollen die in der Gewerkschaft organisierten PilotInnen von Ryanair bis Ende des Monats über einen unbefristeten Streik abstimmen. Erst Anfang des Jahres hatte Ryanair überhaupt Gewerkschaften anerkannt, nachdem zuvor jahrelang massiv gegen Arbeitnehmervertretungen vorgegangen wurde.