Erst Jugendlichen schwer misshandelt, dann Heldentat erfunden

In den Banlieues, dem Bereich der Vor- und Trabantenstädte um Paris gärt es unter Jugendlichen meist afrikanischer Herkunft. In den Medien kommt das vorwiegend als vielleicht provozierte aber gefährliche Randale an. So auch am letzten Wochenende als die tapfere Polizei bei einer Randale ein Kind aus einem brennenden Auto retten musste. So von der Polizei und dann auch von den Medien hierzulande verbreitet. Radio Dreyeckland sprach mit seinem Frankreichkorrespondenten Bernard Schmid und siehe da, die Geschichte mit dem Kind hat sich völlig anders abgespielt, was mittlerweile auch die Polizei einräumen muss. Und da es weder Radio Dreyeckland noch Bernard Schmid lassen können, sprachen wir natürlich auch über Anlass und Hintergrund der Proteste.