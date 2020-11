Die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr fest im Blick will der französische Staatspräsident eine Reihe neuer Straftatbestände im Strafrecht verankern, die zum Beispiel Proteste an Hochschulen betreffen und auch die Bilddokumentation von Polizeigewalt erheblich einschränken. Medien laufen Sturm und die Polizei übt sich schon einmal an Protestierenden Flüchtlingen. Aus Paris berichtet unser Frankreichkorrespondent Bernard Schmid.