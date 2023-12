Erweiterung der Flüchtlings-Unterkunft in der Merzhauserstr. Grundsatzbeschluss

Egal ob Wohnungslosenhilfe oder Flüchtlingsunterbringung. Das System der öffentlich-rechtlichen Unterbringung ist am Anschlag. Nicht in erster Linie wegen der Zahlen der Zuweisungen oder des Bedarfs. Sondern wegen der Unterlassungen der letzten 5 Jahre. Auch in Freiburg.

Kein Bau von Kleinwohnungen ! Verscherbeln von Grundstücken und Zurückweichen vor rechtspopulistischen Protest wie in Landwasser - Wirthstr./Munzingen- Rossbächle. Das Auslaufen von 414 der ca. 2.900 -u.a. auch der provisorischen Containersysteme auf Parkplätzen - ist absehbar. (Tel-Aviv-Jaffo/Kaiserstuhlstr/Hermann-Mitch-Alöle)

In dieser Situation betreibt die Stadtverwaltung die Erweiterung existenter Unterkünfte. Aktuell den Grundsatzbeschluß zum Ausbau der Merzhauserstr. auf dem Grundstück der Stiftungsverwaltung. Nach dem Sozialauschuß am 30.11.23 werden Beschlüsse erst in 1. Gemeinderatssitzung 2024 am 30.1.24 gefaßt. Vorher steht auch noch die Behnadlung im Stiftungsrat an.

Top2 MIA 26:48

Vorlage Merzhauserstr. TOP-Mappe von TOP 2 der 3. Sitzung des Ausschusses für Migration und Integration vom 07.12.2023Merzhauserstr..pdf

Top SozialA