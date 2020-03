Freiburg feiert in diesem Jahr 900 Jahre Stadtgeschichte - und unbedingt dazu gehören auch migrantische Geschichte, die von Frauen und Mädchen. So sieht es das Projekt "Our Stories". Aus diesem Anspruch ist jetzt ein Audioguide entstanden, der bekannte Orte in Freiburg neu erlebbar machen will. Yaosca war bei Radio Dreyeckland zu Besuch und hat uns den Audioguide vorgestellt.