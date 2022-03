"Es ist als wäre man in einem Film"

In der Kleinstadt Reni, im Länderdreieck Ukraine, Rumänien, Moldawien, nicht fern vom Schwarzen Meer betreibt die südafrikanische Pastorin Michele Potgier aus Südafrika einen Waisenhort und einen Kindergarten für bedürftige Kinder. Doch der Krieg ist selbst in das idyllische Reni weitab von Russland eingefallen. Menschen kommen aus ihren ausgebombten Wohnungen als Flüchtlinge hierher und leiden in dem besonders kalten Winter. Eine Gruppe von 50 Waisenkinder aus der Ostukraine soll kommen, aber es ist noch ungewiss, wie sie es schaffen werden, denn die Straßen sind mit einem Mal gefährlich geworden.