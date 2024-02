Es ist nichts vergessen und nichts vergeben!

Am 19. Februar 2020 gab es in Hanau einen rechtsextreme rassistische Anschlag. Der Täter ermordete neun Menschen! Es handelt sich hierbei um den tödlichsten Vorfall rechten Terrors seit dem NSU-Komplex.

Vier Jahre nach dem Anschlag wird bundesweit mobilisiert. Es wird eine Großdemonstration in Hanau am Samstag den 17.02.2024 stattfinden. Auch eine Gedenkdemonstration am Friedhof und an den Tatorten sind für den 19.02.2024 in Hanau angekündigt.

Wir vom RDL interviewten Newroz. Sie ist Sprecherin der Initiative 19. Februar Hanau.