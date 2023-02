3 Jahre nach dem Anschlag von Hanau: Opferangehöriger Etris Hashemi über die Bedeutung von Gedenken und Aufarbeitung

Was bedeutet das Gedenken an die Opfer des Anschlags von Hanau drei Jahre danach für die Angehörigen? Warum ist es so wichtig, insbesondere vor Ort, und warum bleibt so viel an Aufklärungsarbeit an den Opferangehörigen selbst hängen? Diese Fragen beantwortet Etris Hashemi, Bruder des in Hanau ermordeten Said Nesar Hashemi, im Interview mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V. (VBRG e.V.).

Wir durften das Interview - fürs Radio geschnitten - senden und hier veröffentlichen.

Viele Informationen findet Ihr bei der Initiative 19. Februar Hanau.

Anlässlich des dritten Jahrestages des Anschlags finden bundesweit dezentrale Aktionstage unter dem Motto "Wir fordern: Erinnerung! Gerechtigkeit! Aufklärung! Konsequenzen!" statt.

Die Kundgebung in Freiburg beginnt am Sonntag, den 19. Februar, um 12 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge.

In Hanau selbst finden am 19. Februar dieses Jahr folgende Veranstaltungen statt:

9:30 Uhr Gedenken Hauptfriedhof Hanau

11:30 Uhr Ofizielles Gedenken Hanau Marktplatz

13:00 Uhr Gedenken Neuer Friedhof Offenbach

14:00 Uhr Gedenken Friedhof Dietzenbach

16 Uhr Demonstration Hanau Marktplatz

21:30 Uhr Gedenken am Heumarkt und am Kurt Schumacher-Platz.