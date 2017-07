Es war einmal ein treuer Major... ein Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei sind die wesentlichen Fragen noch immer unbeantwortet

Am Samstag jährt sich der Putschversuch in der Türkei. Die ARD hat hierzu die Doku "Die Nacht, in der die Panzer rollten" gesendet. Darin lässt sie dem mutigen Widerstand gegen das Militär Gerechtigkeit wiederfahren, kritische Fragen werden größtenteils aber nur angeschnitten. Vor allem durch das gezeigte Video-Material wird die ARD damit selbst auch Teil einer bestimmten Inszenierung und Mythisierung des Geschehens, das sehr vieles ausblendet. Das Feature versucht weiteren offenen Fragen mit den beschränkten Mitteln von Radio Dreyeckland nachzugehen.