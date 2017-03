ETA Entwaffnung bis zum 9. April?

5 Jahre nach dem endgültigen Ende des bewaffneten Kampfes der ETA für ein unabhängiges Baskenland wurde am Samstag im französisch-baskischen Biarritz auf einem Kongress erklärt, dass die ETA bis zum 9. April diesen Jahres entwaffnet sein soll. Die sogenannten "Handwerker für den Frieden" wollen die Entwaffnung durchführen, die, so RDL Baskenlandkorrespondent Ralf Streck, bisher durch die spanische und die französische Regierung hintertrieben wurde. Die Entwaffnung soll "einseitig und ohne Gegenleistungen" erfolgen. Im Dezember waren Aktivisten, die die Entwaffnung durchführen wollten noch festgenommen worden. Ihnen wurde sogar Mitgliedschaft in der ETA vorgeworfen. Bürgermeister, Abgeordnete aller Parteien der Nationalversammlung – ausgenommen des Front National, hatten sich mit ihnen solidarisiert und wohl auch zu ihrer schnellen Freilassung beigetragen. Nun heißt es, dass den französischen Behörden die Koordinaten der Waffenlager übergeben werden sollen. Die Waffenlager sollen dann in Anwesenheit von Vertretern der Zivilgesellschaft, der Presse und der internationalen Überprüfungskommission geöffnet werden. (FK/ Ralf Streck)