Ethnologin Dr.Sieferle im Gespräch über das Gefängniswesen

Jeden zweiten Sonntag im Monat gibt es hier auf Radio Dreyeckland in der Sendereihe „ AUSBRUCH-Die Antirepressionswelle“ eine Interviewsendung von unserem Kollegen Thomas. Diesen Monat ist Dr. Barbara Sieferle eine Ethnologin der Uni Freiburg zu Gast. Hört ein paar erste Eindrücke von dem Gespräch über Ethnologie und was diese uns über das Gefängniswesen vermitteln kann. Das ganze Interview wird es dann am 11.02.2024 ab 21 Uhr zu hören sein.



Vor wenigen Monaten erschien eine ethnografische Studie von Dr.Sieferle mit dem Titel "Nach dem Gefängnis- Alltag und unsichtbare Bestrafungen".