EU-Statistik: Soziale Ungleichheit nimmt zu, Landschaft wird zubetoniert

Die Wiener Wirtschaftsuniversität hat in einer Studie Statistiken der EU ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass sich die Einkommensunterschiede zwischen den EU-Ländern zwar verringert haben, dass die Unterschiede innerhalb der Länder aber zunehmen. Die Ärmeren würden noch ärmer, während die Einkommen der Besserverdienenenden gleich blieben oder leicht zunähmen.

Außerdem lesen die StatistikerInnen aus den Zahlen eine erhebliche Zunahme des Flächenverbrauchs heraus. In nur 6 Jahren von 2009 bis 2015 sei die versiegelte Fläche pro Kopf um 20 m² gestiegen und zwar auf 367 m². Es wird zubetoniert und zuasphaltiert. Dies und die Intensivierung der Landwirtschaft führten zu einem Verlust an Biodiversität, so die Studie. Auch eine Verschiebung hin zu umweltfreundlichen Verkehrsträgern lasse sich aus den Zahlen nicht ablesen.

Fortschritte sieht die Studie allerdings bei den Feldern Gesundheit und Bildung. So steigt die Zahl der Kinder, die an vorschulischen Bildungsangeboten teilnehmen.