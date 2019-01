Euch fehlt der Funk? Vorwärts Psycho Sport hat ihn!

Ausgabe Sechs des Spieplatzes bringt den Funk - und natürlich (nomen est omen): den Sex!

Die Highlights:

Advanced Chemistry is in the house - deutsche Sportberichterstattung ist raus

Verspielter Sex aus Japan - wenn nicht wir dabei sind, wer dann?

Pfeile werfen und Wodka trinken - die Darts WM wirds bringen

Narrenmatt in drei Zügen - bei diesem Spiel müssen wir lügen

Peruanische Kampfzeremonien - Takanakuy ist in

Totgesagte Fussballspieler leben länger - Betrug in Irland ist der Bringer

Vorwärts Psycho Sport reimt heute - schaltet ein, ihr lieben Leute

Und: Bleibt psycho