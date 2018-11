Europapark will eine Seilbahn über den Taubergießen

Die Europapark-Chefs Roland Mack und Michael Mack haben 100 Jahre nach Ende des I. Weltkriegs einen kühnen Gedanken. Der Plan den badischen Europapark Rust mit dem elsässischen Ort Dieboldsheim per Seilbahn verbinden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist begeistert - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will das Projekt unterstützen. Tausende Menschen können auf Arbeit hoffen. Touristen werden durch die Luft aus Frankreich in den Freizeitpark einschweben. Dies Straßen sind entlastet und einen tollen Blick auf das Naturschutzgebiet Taubergießen gibt es auch noch.

Nur der Naturschutz macht mal wieder nicht so mit … Axel Mayer BUND Freiburg im Studio.