Europas Nazis in der Kampfsportszene

Nazis und Kampfsport passt wie die Faust aufs Auge!

Sie werden immer professioneller mit ihren Veranstaltungen und rücken damit in die Mitte der Gesellschaft. Auch einzelne Kämpfer, die sich vor allem in der rechten Fußball Hooligan Szene einen Namen gemacht haben, drängen in die höchsten Ligen. Was sie machen, welche Strategien sie haben und warum es wichtig ist dagegen etwas zu tun, wollen wir in dieser Veranstaltung erarbeiten.

Samstag 21.5.22 19:00 Luftschloss; Arne-Torgersen-Straße 24

Im Interview berichten die Veranstalter*innen von der Idee und Motivation zum Workshop und was ganz konkret getan werden kann.

das ganze findet im Rahmen der Aktionswochen Freiburg gegen Rechts statt

https://freiburg-gegen-rechts.de/aktionsmonat