Fokus Südwest 11.04.2019 Nachrichten

Nachrichten:

Polizei aus Frankreich in Rust im Einsatz

Feuer in der S-21-Baustelle

Whistleblower Eckart Seith freigesprochen und verurteilt!

Kampfsport Event mit Neonazi-Hooligan in Balingen

Grundwasserversalzung Buggingen - Erschreckende Zahlen



Auch in diesem Jahr werden französische Polizisten ihre deutschen Kollegen in Rust helfe. Grund für den Dienst jenseits der Grenze sind die vielen Franzosen unter den Besuchern. Zurzeit sind zwei Beamte mit den deutschen Polizisten in Rust unterwegs. Im Sommer werden weitere Beamte aus dem Nachbarland nach Deutschland kommen.



#Feuer in der S-21-Baustelle

Ein schwieriger Einsatz hatte Mittwochabend die Feuerwehr Stuttgart. Eine Baumaschine für das Bahnprojekt Stuttgart 21 war in einem der Tunnel in Brand geraten. Der Feuerwehrnotruf erging um 15.38 Uhr, bereits 21.30 Uhr konnte die Feuerwehr "Feuer aus" melden. Rund 40 Arbeiter retteten sich selbständig aus dem Tunnel an die Oberfläche. Verletzte gab es laut Feuerwehr keine.

Zwei Probleme bei dieser Realübung: Ein langer Weg zur Brandstelle, die knapp 700 Meter vom Zugang an der Ulmer Straße in Wangen entfernt lag und an der Brandstelle konnte aus technischen Gründen nur mit Löschpulver und Kohlendioxid gearbeitet werden, nicht mit Wasser.

Stuttgart 21 Kritiker weisen seit Jahren auf eben diese theoretischen und nun tatsäcklich eingetretenen Probleme hin.



#Whistleblower Eckart Seith freigesprochen und verurteilt!

In Zürich stand der Stuttgarter Jurist Eckart Seith vor Gericht. Bekannt wurde Seith durch die Aufdeckung der Cum-Ex-Geschäfte. Seith hat die Ermittlungen im wohl größten Steuerskandal Deutschlands ins Rollen gebracht. Nun wurde der Stuttgarter Jurist Eckart Seith vom Vorwurf der Wirtschaftsspionage freigesprochen, Seith erhielt aber wegen Anstiftung zu einem Verstoß gegen das Bankengesetz eine Geldstrafe zur Bewährung. Seiths Anwalt spricht von einem schmutzigen Urteil und kündigte umgehend Berufung an.



#Kampfsport Event mit Neonazi-Hooligan in Balingen

Im baden-württembergischen Balingen findet am Samstag den 13. April ein Mixed Martial Arts (MMA) Kampfsport Event statt. Kämpfen wird auch Timo Feucht als Kämpfer des „Imperium Fight Team“. Er gehört zur rechten Hooligan Szene von Lokomotive Leipzig und war beteiligt am Naziangriff auf den linken Leipziger Stadtteil Connewitz Anfang 2016. Darauf macht die Kampagne "Runter von der Matte" gegen Nazis im Kampfsport aufmerksam. Sein Trainer, der MMA-Kämpfer Benjamin Brinsa war laut "Runter von der Matte" an zahlreichen Nazimobilisierungen und Bedrohungen von Antirassist*innen in Ostdeutschland in den letzten Jahren beteiligt. Der Mitveranstalter des Kampfsportevents in Balingen Peter Sobotta von der „Planet Eater“-Gym aus Balingen trainiere Kämpfer, die offen mit Nazisymbolen trainieren und habe gute Kontakte zu Neonazis. Zu den jeweiligen Verbindungen gibt es bei "Runter von der Matte" noch zahlreiche weitere Details. Das Kampfsportevent mit Nazibeteiligen findet in der städtischen Sparkassen Arena statt.

#Grundwasserversalzung Buggingen - Erschreckende Zahlen



In Buggingen bei Freiburg gibt es eine riesige Kaliabraumhalde die Salz ans Grundwasser abgibt.

Durch die aktuelle Landtagsanfrage der SPD Abgeordneten Gabi Roland kam endlich mehr Licht ins Dunkel der Grundwasserversalzung durch den Bugginger „Kalimanscharo“. Die jetzt bekannt gewordenen Eintragsmengen von bis zu 2,5 Tonnen Salz/täglich (!) ins Grundwasser übertreffen die allgemeinen Befürchtungen. Der Salzberg in Buggingen ist damit tatsächlich eines größten südbadischen Grundwasserprobleme.

Im Jahr 1997 brachte eine BUND-Anzeige gegen die K+S die Sanierungsüberlegungen ins Rollen.

„Makaber, aber wenn das Landratsamt und die K+S nur lange genug verhandeln, hat sich das Problem in 200 bis 300 Jahren von ganz alleine (ins Grundwasser) gelöst.“ so Axel Mayer BUND Freiburg.