Europawahl: Menschenrechte auf dem Wahlzettel

Am 9. Juni findet die Europawahl statt. Zeit für uns am Montag vor der Wahl, dem 03.06., vor die eigenen Haustür zu schauen. Wie steht es um die Menschenrechte in Deutschland und der EU?

So kurz und knapp wie möglich hat Elli die aktuelle Situation zusammengefasst. Im Infoblock geht sie der Frage nach, wie die antretenden Parteien zu Menschenrechtsfragen stehen und was die EU gegen Verstöße unternehmen kann und will.

Darüber hat Lea im Interview mit Stephanie Hartung mehr erfahren. Sie ist die Mitgründerin und stellvertretende Geschäftsführerin von Pulse of Europe. Die überparteiliche Bürger*inneninitiative engagiert sich seit 2016 für den Erhalt und die Sicherung der europäischen Idee.

Im Juni steht nicht nur die Europawahl an. Es ist auch Pride Month. Deswegen hat sich Verena gefragt: Was wurde eigentlich aus den Rechten und der Situation von LGBTQIA+ in der EU?

Die vier afghanischen Menschenrechtsverteidigerinnen Zholia Parsi, Neda Parwani, Parisa Azada und Manizha Seddiqi sind frei. Was diese Erfolgsgeschichte mit Briefen zu tun hat, erzählt Laura.

Wie immer bekommt ihr bei uns die aktuellen Menschenrechtsnews. Dieses Mal von Sonja zusammengestellt. Aurelia und Sophie moderieren die Sendung.

Nachhören könnt ihr die Sendung wie immer am darauffolgenden Dienstag, den 4.6. um 11 Uhr, und eine Woche später ab dem 10.6. jederzeit als Podcast über Spotify (Amnesty Aktuell Freiburg).