Ex- UCK Kommandeur gewinnt Parlamentswahl im Kosovo

Ein Bündnis aus drei ehemaligen ex-Rebellenparteien unter der Führung von ex- UCK Kommandeur Ramush Haradinaj hat im Kosovo die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen. Allerdings gingen auch im Kosovo eher wenig Menschen zur Wahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,4 Prozent. Auf Platz zwei bei der Wahl kam die nationalistische Vetevendosje (Selbstbestimmung) Bewegung mit 26 Prozent der Stimmen. Die bisher regierenden Konservativen erhielten auch etwa 26 Prozent der Stimmen.

In ihrem durch westliche Länder unterstützten Kampf für die Unabhängigkeit des Kosovo beging die UCK zahlreiche Kriegsverbrechen an Serben und Roma. Der Wahlsieger Ramush Haradinaj wurde zwei mal vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag freigesprochen. Allerdings waten mehrere Zeugen der Anklage bei Verkehrsunfällen oder auf andere Weise ums Leben gekommen. (FK)