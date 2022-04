BiPocs und Queere Menschen sind in der Kriegssituation, an den Grenzen auf ihrer Flucht und auch in den Aufnahmesituationen besonderen Risiken ausgesetzt. 2 Organisationen die sich dem Support dieser Gruppen verschrieben haben sind qasa x und quarteera. Unsere Kolleg*in Sascha berichtet aus Berlin, von der Arbeit dieser Gruppen und der aktuellen Situation in Berlin.