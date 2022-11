Fatma Aydemir - Ellbogen

Fatma Aydemir zeigt ihre junge Berliner Protagonistin Hazal in unbändiger Wut. Unzählige Absagen auf Bewerbungen, miese Schwarzjobs, einengende Familienverhältnisse und krasser Alltagsrassismus bringen sie und ihre Freundinnen in Dauerrage, die in Gewalt mündet.

Der Roman zeigt, dass Migrationserfahrung nicht der einzige Grund für diese Auswegslosigkeit ist. Er stellt die soziale Frage, die sich in Deutschland derzeit dramatisch zuspitzt. Babette ist fasziniert von der Brutalität und Kompromisslosigkeit der Sprache des Romans und sieht Agressivität hier als eine Darstellungsform gesellschaftlicher Notwehr: