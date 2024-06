„Die Menschen sind erschöpft und desillusioniert“ - Wo steht die israelische Gesellschaft? Teil 1+2

Seit 8 Monaten befindet sich Israel im Krieg mit der Hamas, während sich ein weiterer Frontenkrieg mit der Hisbollah im Libanon zuspitzt.

Wo Israel für viele Jüd:innen kein sicherer Zufluchtsort mehr ist, erwägen zunehmend mehr Menschen das Land zu verlassen.



Im Schatten dessen stellt sich die Frage, was ist aus dem gesellschaftlichen Zusammenhalt geworden, der sich zu Beginn des Krieges entwickelte?

Und welche Rolle spielen zivilgesellschaftliche und feministische Friedensbewegungen im aktuellen Kriegskontext?

Über die derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklungen in Israel sprachen wir mit der Sozial- und Genderwissenschaftlerin Veronica Lion.

Sie lebt seit über 8 Jahren in Israel und forscht zu dortigen feministischen Frauen- und Friedensbewegungen.



Im ersten Teil geht es um die Entwicklung der pro-demokratischen Proteste, um den derzeitigen Zusammenbruch der Einheitsregierung und welchen Effekt eine weitere Annäherung Netanjahus an die ultraorthodoxen und rechts-nationalistischen Parteien auch für Frauen und queere Menschen haben könnte.



Welche Rolle spielen zivilgesellschaftliche und feministische Friedensbewegungen im aktuellen Kriegskontext in Israel? Und welche Herausforderungen bestehen, wo es darum geht, intersektionale Solidaritäten zu entwickeln?



Darüber sprachen wir im zweiten Teil unseres Gesprächs mit der Sozial- und Genderwissenschaftlerin Veronica Lion. Sie forscht zu feministischen Frauen- und Friedensbewegungen in Israel.



Das gesamte Gespräch nimmt Bezug auf ein Interview, das wir kurz nach dem 7. Oktober mit Veronica Lion führten:

