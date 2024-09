Ellenbogen

"Wir wollen mit dem Film einen Diskurs auslösen über strukturellen Rassismus in Deutschland, Chancengleichheit und Teilhabe und zum Perspektivwechsel auffordern" (Ankündigung)

am 5.9.2024 ist bundesweit die Filmpremiere von ELLBOGEN, einem Film von Asli Özarslan, nach dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir Drehbuch Claudia Schäfer und Asli Özarslan Der Film lief dieses Jahr auch bei der Berlinale und erregte großed Aufsehen als coming of age Drama Morgen läuft er auch in Freiburg an. Zur Handlung: Die Hauptfigur des Films, wie auch des Romans ist Hazal. Hazal ist eine 17 jährige Berlinerin mit türkischer Familiengeschichte, in Deutschland geboren. Sie wird beschrieben als komplexe widersprüchliche Persönlichkeit mit viel energie, vielen Hoffnungen, mit Verletzlichkeit und viel Wut.Weil ihr Alltag und die Gesellschaft sie konfrontiert mit Ausgeschlossen werden, Ablenung und viel Diskriminierung. An ihrem 18. Geburtstag zieht sie zum Feiern mit Freund*innen los, - und eine dieser diskriminierenden Alltagssituationen eskaliert total und führt zu einem Gewaltausbruch in einer U Bahn Station. Hazal wird polizeilich verfolgt und flieht in die Türkei, nach Istanbul, das sie nur aus dem Fernsehen kennt.

Im Interview sprach ich mit Claudia Schäfer, einer der Drehbuchautor*innen des Film.

Es ging z. B.um die Fragen, was sie für ein Team waren, das da 3 Jahre an dem Film gearbeitet haben. Und, dass ich es mir schwierig vorstelle, ein Drehbuch zu scheiben, wo es um migrantische Lebensrealitäten geht: dabei nicht in gängige Narrative, Klischees um Migration und Gewalt und Geschlechterrollen zu geraten, oder? oder sich auch nicht dabei voyoristisch vorzukommen.

