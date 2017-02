Februar ist Black History Month!

In den USA entstand 1926 der sogenannte "Negro History Week", die die Geschichte schwarzer AmerikanerInnen und ihre Rolle in der Geschichte der USA öffentlich bekannt machen sollte. Das ist auch nach wie vor das Ziel des Black History Month, also des Monats der schwarzen Geschichte, der daraus hervorgegangen ist.

In Deutschland wird der Februar seit den 1990er Jahren ebenfalls gefeiert, denn nach wie vor bleibt im Geschichtsunterricht und an den Universitäten die Rolle von schwarzen Menschen in und aus Deutschland unterbelichtet. Meist wird darüber nur im Zusammenhang mit dem deutschen Kolonialismus berichtet und damit der Eindruck vermittelt, es gäbe erst seit ein paar Jahren überhaupt schwarze Menschen in diesem Land.

Wir haben mit Siraad Wiedenroth von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) über das Konzept des Black History Month und die Veranstaltungen gesprochen.

Mehr Infos gibt es unter wwwisdonline.de