Der Dokumentarfilm Just. Another. Month. Erzählt die Geschichte zweier namibischer Aktivist*innen, die sich gegen Periodenarmut in Namibia einsetzen und für die Gleichberechtigung von Frauen* kämpfen. Die Stigmatisierung der Menstruation und das damit einhergehende Ungleichheitsproblem lässt sich weltweit beobachten, weshalb wir auch hierzulande unseren Umgang mit der Periode kritisch reflektieren sollten. Und worüber wir mit Charlotte Weinreich einer der Regisseur*innen des Films sprachen.

Filmdauer: 22 Minuten

am 14.12.21 um 18:15 Online via BigBlueButton Offen für alle Interessierten

Anmeldung an: kritmedis@ofamed.de