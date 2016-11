Das 1001. Buch im KTS Info-Laden

Infoläden sind eigentlich eine Institution der achtziger Jahre und der autonomen Bewegung am Ende des letzten Jahrtausends. Dennoch haben Info-Läden bis heute überlebt, in AZ, in linken Zentren und in manchen Hausprojekten. Der Info-Laden in der KTS feiert das 1001. Buch mit einer Soli-Party. RDL informierte sich vor Ort.