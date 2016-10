Female Hip Hop aus Berlin - Yansn

YANSN ist als Kind eines brasilianischen Vaters und einer deutschen Mutter aufgewachsen.

Lieder und Gedichte geschrieben und musiziert hat sie von Klein an, als sie dann mit 14 HipHop entdeckt, werden diese zu Raptexten. Als sie mit 22 ihren ersten Computer bei „Plus“ kauft, beginnt sie auch Beats zu bauen. Sie hat viele Kurven auf Ihrem Weg mitgenommen, was sie auch in Ihren Texten verarbeitet. Neben sehr persönlichen Songs, spricht YANSN viele sozialkritische Themen an, nimmt dabei kein Blatt vor den Mund, aber behält dabei immer einen gewissen Positivismus aufrecht, das ist auch die Art, die sie an den Tag legt. YANSN sieht sich selbst als Teil der HipHop-Szene, der nicht vergessen hat, dass HipHop eine Philosophie ist. *** Ihr hört den ersten Teil des Interviews mit Musik vom aktuellen Album "Gute Vibez". Den zweiten Teil dann im November