Feurige Kochrezepte

In seiner 87. Ausgabe wird das Bluesclubradio endlich und langerwartet zur Kochsendung und quasi selbst zum Zwölf-Gänge-Menü: "Cooking Live" wird vorgestellt - die am 18. Mai erscheinende Drehscheibe eines 86-jährigen Bluesmannes mit Freiburger Backup. Die Kochcrew: Guitar Crusher und Bloss Bluez. Chefkoch Martin Aichele verrät als Studiogast sein Rezept für feurige Chilli-Con-Blues-Gigs mit einer Legende am Mikrofon und für das wunderbar schmeckende Verschwundener Thrill mit Querflöte. Dazu säuselt Odetta, Dana Fuchs schaut aus ihrer neuen CD "Love Lives On" herein, und auch Judith Owen, Malina Moye, Nathaniel Rateliff und - erstmals - der dänische Bahncard-25-Fahrer Tim Lothar steigen auf den fahrenden Blueszug auf. Möge dieser Kuchen aufgehen!