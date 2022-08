FLINT* Funk I auf die Dauer hilft nur Power

bei dieser Sendung wirds (wieder) kraftvoll: wir haben Songs für euch, die empowerned sind für uns, für euch, für die eine* oder auch den anderen*. Mukke, die Energie gibt in kraftraubenden Momenten, die uns bestärkt weiter zu machen, neu anzufangen oder grad erst recht dabei zu bleiben. Träcks, die inspirieren und Gänsehaut machen, fein ausgewählt und abgefeiert von uns. Zum tanzen, abhängen und mitwippen - taucht ab mit uns in die letzte Sommersendung 2022 bevor wir in den Herbst reindüsen. Gönnt euch einen Aperol, wahlweise auch Bier oder ne kühle Limo, holt euch noch schnell 5 Kugeln Eis von der Lieblinxeisdiele nebenan und gebt euch mit exquisiter Musik dem Abend hin!