Am 30.04. um 19:30 am Martinstor startet die Take Back The Night Demo.

Aufgerufen sind alle FLINTA*-Personen, also Frauen, Lesben, Inter*, Nicht-Binäre, Trans* und Agender Personen. Kommen könnt ihr mit allem, das Rollen hat.

Im Gespräch mit Feuer und Flamme von der Demoorga erfahrt ihr von Hintergründen zum Take Back The Night Motto und erhaltet weitere Informationen zur Demo.

Anmerkung: Im Interview wurde etwas mit der Startzeit der Demo verwechselt. Beginn ist um 19:30.