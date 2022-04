FLINTA*-Hausbesetzung in Leipzig

Am 04. März wurde in Leipzig in der Mierendorffstraße 53 ein leerstehendes Haus von einer autonomen queerfeministischen Gruppe besetzt - die Antischocke. Die Räumlichkeiten waren offen für alle FLINTA*-Personen: also Frauen, Lesben, Inter*, Nicht-binäre, Trans* und Agender Personen.

Noch am selben Abend wurde die Antischocke von der Polizei geräumt.

Im Gespräch mit Margarete und Tilly erfahrt ihr mehr von der Besetzung sowie der Räumung und warum sich für eine FLINTA*-Organisierung und Besetzung entschieden wurde.

Mehr Informationen zur Antischocke erhaltet ihr unter:

https://antischocke.noblogs.org/

Twitter: https://twitter.com/anti_schocke