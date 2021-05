Take back the Night Demo: "Wir sind nicht erst seit gestern wütend"

Die Walpurgisnacht, die Nacht auf den ersten Mai, ist ein Gedenktag für Frauen,* die dem Hexenwahn zum Opfer fielen und steht seit den 1970er-Jahren in feministischen Kontexten für das Zurückerobern der Straße und der Nacht. Aus diesem Anlass wurden auch in diesem Jahr beispielsweise in Bonn und Berlin aber auch in Freiburg entsprechende Demonstrationen geplant.

Unter dem Motto: Take back the Night – Wir sind nicht erst seit gestern wütend, haben sich am Freitag, den 30.04. FLINTA* (Frauen, Lesben, inter, nonbinäre, trans und agender Personen und alle weiteren Geschlechtsidentitäten und Selbstbezeichnungen) zusammengefunden, um die Straßen Freiburgs in der Walpurgisnacht zurückzuerobern.

Explizit ausgeladen waren dabei cis - Männer, also Menschen, denen das männliche Geschlecht zugeschrieben wird und die sich auch als Männer definieren. Auch ohne größeren öffentlichen Aufruf auf Social Media im Vorfeld kamen so mehrere duzend Menschen zusammen und zogen über zwei Stunden unter lautstarkem Protest, zeitweise gestoppt durch die Polizei, gegen Patriarchat und Kapitalismus durch die Straßen.

Redebeiträge in voller Länge:

Rede zu Beginn der Demo am Martinstor 8:35

Rede Ni-Una-Menos Platz: 6:41

Rede Ende Gelände: 5:46

Rede Körperzorn (Platz der Alten Synagoge): 7:21

Rede Stühlinger Kirchplatz: 6:33