Walpurga und Neity im Gespräch über TakeBackTheNight und Walpurgisnacht, aktuell, aber auch historisch: über systematischen Femizid in der Hexenverfolgung Anfang der Neuzeit bis zur Kriminalisierung von Feminist*innen, Queers und LBTIQA* aktuell z.B. in Iran, einzelnen Bundesländern der USA, in Russland. Ein inhaltlicher Bogen, etwas kurz, aber prägnant.

Datum für Freiburg 30.04.2023 um 19:00 Gartenstrasse