Selbstorganisierte Tanzflächen und Festnahmen

An der Walpurgisnacht vom 30. April auf den 1. Mai versammelten sich wie jedes Jahr Menschen im Viertel "Im Grün" in Freiburg um in den Internationalen Tag der Arbeiterbewegung zu tanzen. Doch dieses Jahr waren deutlich mehr Menschen im Viertel unterwegs, als in den Jahren zuvor. zwischen der Spechtpassage, der Belfort- und Adlerstr. und dem Tanz in den Mai auf dem Grethergelände verteilten sich über 2.000 Menschen. Außerdem gab es Lichtinstalationen und 16mm-Filmen aus dem aka-Filmbüro.



Nach dem Beschluss des Runden Tisches 2012 darf der selbstorganisierte Tanz in den Mai bis um halb 3 stattfinden. Dieses Jahr wurde die Musik aber schon kurz nach 2:00 runtergedreht und die Polizei räumte die Straße, indem sie die Besucher*innen Richtung Bahnhof die Belfortstraße runter drängten. Von Seiten der Beamten wurde immer wieder agressiv in die Menge geschupst, es kam zu kleineren Verletzungen und mindestens 20 Leute wurden festgenommen.