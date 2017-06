Unter dem Motto „Let’s take the streets, let’s take the night“ zog eine Demonstration durch die Freiburger Innenstadt. Sie richtete sich an Frauen*, Lesben*, Trans*- und Inter*- Personen (FLTI*), also keine cis-Männer. Die Polizei war trotzdem da und ließ den Awareness-Wagen der Demonstration nicht mitfahren. Darum geht es in der kleinen Collage, aber vor allem, warum FLTI* es wichtig finden, sich die Nacht zu nehmen.