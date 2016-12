Eindrücke von der feministischen und antirassistischen Demonstration in Freiburg

Das Gewaltverbrechen in Freiburg hat international für Aufsehen gesorgt - jedoch nicht, weil es sich um den Skandal Gewalt gegen Frauen handelte, sondern aufgrund der Abstammung des Täters. Um den Fokus weg von Rassismen und auf das eigentliche Problem, Sexismus zu lenken und in die öffentliche Diskussion zu rücken, gingen am Abend vom 20.12 bis zu 200 Frauen*, Lesben*, Trans*- und Inter*menschen in der Freiburger Innenstadt auf die Straße. Unter dem Slogan: "Wir nehmen uns die Strasse, wir nehmen uns die Nacht!" rief die Feministische Linke zur Nachtdemonstration auf. Unterstützt wurde die Aktion von vielen feministischen Politgruppen und Gruppen in Solidarität mit Migrant*innen.

