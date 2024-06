FLINTA*Funk 29.06.24 I Saturday Throwback - 80´s

Die 80er: politisch brisant aber auch musikalisch nicht zu verachten.

Diesen Samstagabend lassen wir uns zurück in die 80er transportieren und hören uns die zeitlosesten & typischsten 80er-Hits und Nischenüberraschungen an. Von den Indigo Girls bis Björk und Les Reines Prochaines, Françoise Cactus oder Anette Humpe. Zwei Stunden sind wie immer zu wenig aber wir nutzen sie und tauchen ab in 80s Pop, NDW und noch ein bisschen mehr...

FLINTA*Funk, jeden vierten Samstag zwischen 21 Uhr und 23 Uhr auf Radio Dreyeckland, 102,3.

Setlist:

1. Nina Hagen - unbeschreiblich weiblich

2. Nina Hagen - aufm Bahnhof Zoo

3. Ideal - Blaue Augen

4. Ideal - Erschiessen

5. Joan Jett and the Blackhearts - Bad reputation

6. The Go Go´s - we got the beat!

7. The Go Go´s - Our Lips are sealed

8. Belinda Carlisle - Heaven is a place on earth

9. The Bangels - Manic Monday

10. The Bangels - Eternal Flame

11. Indigo Girls - Closer to fine

12. Indigo Girls - Secure yourself

13. The Sugarcubes - birthday

14. The Sugarcubes - deus

15. Björk - Venus as a boy

16. Madonna - true blue

17. Madonna - Express yourself

18. Les Lolitas - la Poupée

19. Stereo Total - Touche-Moi

20. Les Reines Prochaines - Der Hund, der stinkt