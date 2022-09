FLINT*Funk I „Looking for that thrill in the nothing“

„Looking for that thrill in the nothing“: Aldous Harding und ihr Album „Warm Chris“

Diesen Samstag nehmen wir uns die ganze Sendung Zeit, um in ein einziges Album einzutauchen: „Warm Chris“ von Aldous Harding. Lied für Lied wollen wir hinhören und uns von Aldous Harding mit in ihre rätselhafte, von Schafen und Lampen bevölkerte Welt nehmen lassen. Jedes Schwingen der Gitarrensaiten und Stimmbänder soll sich auf unsere Trommelfelle übertragen. Also zieht euch die Schwimmflossen an und springt mit uns in die wunderbaren Tiefen von „Warm Chris“.