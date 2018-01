Flughafenbahnhof Stuttgart mit fast ganz ohne Züge!

Nö, nach dem die Ankündigung am geplanten Flughafenbahnhof in Stuttgart nur 6 ICs halten zu lassen einhellig auf Protest gestoßen ist nun die Entwarnung: Verkehrsminister Hermann sagte beim Neujahrsempfang des Airports, dass die Sache ausgestanden ist, das Signal ist im DB-Turm am Potsdamer Platz in Berlin angekommen, der Konzernvorstand ist gewillt sich an den Vertrag zu halten.

Wer die Entwicklung in Stuttgart und den Bahnhöfen länger verfolgt weiß aller Dings dass bei Stuttgart 21 sich noch immer alles entwickelt. Ausgestanden geht anders! In Konzentration auf den Umbau des Hauptbahnhofs mal einen Blick auf die Umgebung sprich den Stuttgarter Flughafenbahnhof. Steffen Siegel von der ‚Schutzgemeinschaft Filder‘ zum undurchsichtigen Agieren der DB Fernverkehr AG.