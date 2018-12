Urteil zu S-21 auf den Fildern

Unterm Flughafen soll ein Bahnhof gebaut werden auf den Fildern. So ein Stuttgart21-2. Ähnliches Prinzip wie bei Stuttgart 21 nur noch nicht so Planfestgestellt und in Salami-Taktik will die Bahn bauen. Fehlt nur noch das Argument weil A gebaut ist soll, muss, geht es nicht anderes jetzt auch B zu bauen, aber wenn wir das vorher gewusst hätten was wir jetzt wissen hätten wir nie nie nie angefangen zu bauen.

Gescheitert ist der Flughafenbahnhof vorläufig nicht wegen Brandschutz oder so, sondern an einem lächerlichen Formfehler bei der Planfeststellung. Die Bahn arbeitet bereits an der Behebung.

Steffen Siegel Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Filder e.V. zu S21-2 die zusammen mit dem Nabu geklagt hatten.

http://www.schutzgemeinschaft-filder.de/