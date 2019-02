- Polizeibehörden sollen besseren Zugriff auf Datenbanken in der EU haben

- Frankreich führt nationalen Gedenktag für Völkermord in Armenien ein

- Französisches Parlament stimmt für Gesetzt gegen Randalierer

- In Polen hat sich neue Oppositionspartei gegründet

- Aktivistin des Hambacher Forstes bleibt in Untersuchungshaft