Fokus Südwest 01.08.2019

Die Betreiber der schweizer Kernkraftanlagen Leibstadt und Gösgen haben eine Machbarkeitsstudie zur Erreichtung einer Verpackungsanlage für radioaktive Brennelemente in Auftrag gegeben.

Die nahegelegene badische Gemeinde Waldshut-Tiengen hat sich in einer Erklärung gegen den Bau

einer solchen Verpackungsanlagen gewand. Laut parlamentarischer Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) erklärte ein grenznaher Standort sei nur aus zwingenen sicherheitstechnischen Gründen annehmbar.

Als Maßnahme gegen Feinstaubbelastung und hohe Ozonwerte hat die Eurométropole Straßburg am 1. November 2017 eine Umweltplakette für motorisierte Fahrzeuge eingeführt. Sie gilt am vierten Tag des sogenannten Ozon- oder Feinstaubalarms, den die Stadt Straßburg immer dann ausruft, wenn die Umweltbelastung besonders hoch ist. Auch ausländische Fahrzeuge – Pkw, Motorräder, Lkw und Busse – müssen mit der Plakette ausgestattet sein, wenn sie an Tagen mit hoher Luftverschmutzung im Großraum Straßburg fahren möchten. Die deutsche grüne Feinstaubplakette ist dort nicht gültig. Die französische Umweltplakette kostet 4,21 Euro und kann ganz einfach über die deutsche Internetseite der französischen Regierung erworben werden. Wer bei Ozonalarm keine französische Umweltplakette hat zahlt zwischen 45 Euro und 135 Euro Strafe.

Der ÖPNV ist allerdings in der Zeit des Ozonalarms günstiger in Straßburg.

Eine seltene Käferart wurde im Federseemoor bei Bad Buchau, Baden-Württemberg wieder gesichtet. Die Art gilt in Baden-Württemberg als ausgestorben ode verschollen. mit dem seltensten Status auf der aktuellen roten Liste der Blattkäfer des Landes, dem Status "0". Der letzte Nachweis im Südwesten gelang 1973. Der kleine kugelige schwarze Käfer mit roten seitlichen Streifen am Halsschild ist ein Relikt einer eiszeitlichen Tierwelt. Genau wie andere eiszeitliche Pflanzen und Tiere ist der Dünen-Blattkäfer auf eine offene Moorlandschaft mit kühlem Lokalklima angewiesen. Das Federseemoor hat landesweits die bedeutendsten oder sogar einzigen Vorkommen des Dünen-Blattkäfers, des Karlszepters, des Kurzflügelkäfers Thiasophila bercionis, der Sumpfglanzkraut-Orchidee und des Randring-Perlmutterfalters.

Mit künstlichen Flutungen und ökologischer Bewirtschaftung kann heute der Federseemoor in einer Zusammenarbeit zwischen NABU und EU erhalten werden.