burning beds

Die Themen: Wir haben bereits mehrfach über den juristischen Kampf gegen Brennelemente-Lieferungen aus der deutschen Brennelemente-Fabrik Lingen an ausländische Atomkraftwerke berichtet. In Süddeutschland versuchen Atomkraft-GegnerInnen einen solchen Export zum Schweizer AKW Leibstadt zu unterbinden. Sie mußten nun mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt eine Niederlage einstecken. Geben sie den Kampf auf?

Strahlende Kochtöpfe - Bislang war die rechtliche Situation in Frankreich in einer Hinsicht besser als in Deutschland: Radioaktives Metall aus dem Abriß von Atomkraftwerken durfte nicht ins Metall-Recycling eingeschleust werden. Es gab kein "Freimessen" von Atom-Müll wie in Deutschland. Doch nun plant die französische Regierung, die Herstellung von Alltagsgegenständen aus dem Recycling von "sehr schwach radioaktiven Metallen" zuzulassen. Wie ist die Position des französischen Netzwerks Atom-Ausstieg (Réseau Sortir du Nucléaire) hierzu? Und was haben diese Pläne mit dem in Fessenheim geplanten "Techno-Centre" zu tun?

Weiter 2 Beiträge zum Thema Klima: Eine neue Untersuchung zum globalen Abschmelzen der Eisschilde auf Grönland und der Antarktis läßt klar erkennen, daß die Menschheit mit immer höherem Tempo auf die Katastrophe zu schliddert. Helfen allein Veränderungen des persönlichen Verhaltens, helfen Appelle an "die Politik"? - oder: Wo ist der archimedische Punkt, an dem der Hebel angesetzt werden kann?

Klimakatastrophe Fleischkonsum - Wir berichten über eine am 3. Februar veröffentlichte Studie der Vereinten Nationen, in der Aussagen enthalten sind, die von dieser Seite bisher nicht in solcher Deutlichkeit zu vernehmen waren...