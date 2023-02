Fokus Südwest 02.02.2023

Themen:

# Zeitzeugenbericht zum 27. Januar; Holocaust-Gedenktag

Die Menschen, die Zeitzeugen sind inzwischen weitgehend gestorben. Ihre Gesschicht ist geblieben. Radio Dreyeckland wiederholte eine Zeitzeugenenaufzeichnung stark gekürzt mit

Hedy Epstein.

Hedy Epstein wurde am 15. August 1924 in Freiburg im Breisgau geboren. Sie wuchs im badischen Kippenheim auf, besuchte ab 1935 das Realgymnasium im nahegelegenen Ettenheim. 1938 erlebte sie die Novemberprogrome gegen die jüdische Bevölkerung mit.

Hedy Epstein starb 2016 in St. Louis, Missouri (USA)

https://rdl.de/beitrag/hedy-epstein-ber-ihre-erinnerungen-die-zeit-des-n...

# Tunnelbauprojekte und Verkehrswende: stadtplanerische Zukunft oder Weg ins Abseits?

Unter diesem Motto fand am Donnerstag den 26. Januar eine Diskussionsveranstaltung im Solar Infocenter in Freiburg statt.

"In der Freiburger Debatte um den geplanten Stadttunnel spiegelt sich die bundesweite klima- und verkehrspolitische Auseinandersetzung wider. Aussagen über die Notwendigkeit des Straßenausbaus stehen denen der notwendigen Verkehrswende und des Klimaschutzes gegenüber."

Über die Erkenntnisse aus der Veranstaltung Sprach Radio Dreyeckland mit Fabian Kern vom VCD Südbaden.

https://rdl.de/beitrag/unter-klimaschutzgechtspunkten-kann-man-den-freib...