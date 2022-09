Das Jazzfestival Freiburg vom 17.09.-25.09.22 (www.jazzfestival-freiburg.de)

Wir hören eine Vorschau auf die Veranstaltungen der MusikerInnen z.B. Julia Hülsmann und Jakob Manz an vier Veranstaltungsorten plus Minigipfel und Jazz in der Wiehre, und...