Jazz Matinee am Sonntag, den 12.01.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gibt es die Wiederholung einer zweistündigen Jazz Spezial-Sendung vom 25.02.2018, die unter dem Motto "Old Wine New Bottles" stand und in der die...