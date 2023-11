Fokus Südwest 09.11.2023

Die Themen:

# Stuttgart 21 ohne Erwähnung beim Thema:“Klimaschutz im Verkehr“

Der Grüne Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann veranstaltet am 6./7. November einen Kongress. Ausgelassen wurde dabei das Thema „Stuttgart 21 und seine Wirkung auf das Klima!“

# Kommunaler Ordnungsdienst Freiburg verliert Observierungssubjekte – Klimacamp abgebaut.

Am Dienstagnachmittag beteiligten sich gut 150 Menschen an der Abschlussdemo des Freiburger Klimacamps. Das Verwaltungsgericht hatte am 2. November eine Beschwerde gegen die Abbauverfügung der Stadt im Eilverfahren zurückgewiesen. Zuvor wurde das Camp mit seinen Menschen vom KOD beobachtet. Radio Dreyeckland schaut in die Akten.

# Verdi bestreikte Edeka-Lagerstandorte als Auftakt zu Tarifverhandlungen

In Baden-Württemberg finden im Dezember die 7. Verhandlungsrunde des Groß- und Außenhandel Baden-Württemberg statt.