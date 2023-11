"So lange Freiburg absurde Projekte wie eine Stadtautobahn plant, ist der Protest notwendig"

Am Dienstagnachmittag beteiligten sich gut 150 Menschen an der Abschlussdemo des Freiburger Klimacamps. Das Verwaltungsgericht hatte am 2. November eine Beschwerde gegen die Abbauverfügung der Stadt im Eilverfahren zurückgewiesen. Die Stadt habe zu Recht angenommen, dass der Weihnachtsmarkt auf dem gesamten Rathausplatz auch im Lichte der Versammlungsfreiheit gegenüber dem Klimacamp vorrangig sei, so das Gericht. Es führt u.a. „geringe Aktivitäten“ des Camps auf, die bei der Schutzwürdigkeit der Versammlung zu berücksichtigen seien. Der Berufsfreiheit und ggf. Eigentumsgarantie der Marktbeschicker und dem Selbstverwaltungsrecht der Stadt, räumte das Verwaltungsgericht Priorität gegenüber dem Camp ein. Radio Dreyeckland begeleite die Abschlusskundgebung