Fokus Südwest 12.10.2023

Die Themen:

# Solidarität mit Isral

Am Montag, den 9.10.2023, demonstrierten in Freiburg vor der Synagoge der Israelitischen Gemeinde, 500 Menschen in Solidarität mit Israel.

Am vergangenen Samstag wurde das Land von einem durch die palästinensische Terrororganisation Hamas verübten Anschlag erschüttert, bei dem

Hunderte Menschen getötet und mindestens 100 weitere als Geiseln verschleppt wurden, darunter eine Holocaust-Überlebende.

Hier die Rede von Gabriela Schlesiger von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft e.V. Freiburg.

Am Montag, den 9.10.2023 sprach Gabriela Schlesiger von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft e.V. Freiburg.

Bei dieser Solidaritätskundgebung für Israel in Freiburg vor der Synagoge der Israelitischen Gemeinde nahmen rund 500 Menschen teil.

# Mietenbündnis kritisiert Mieterhöhungen

Die Freiburger Stadtbau erhöht zum ersten November mal wieder ihre Mieten.

Rund 600 Haushalte erhielten laut Stadtbau "die Ankündigung einer Mietanpassung".



# Unterirdische Güterlogistik zusätzlich zu Stuttgart 21

Schon im ersten Anlauf gescheitert - weiteres Tunnelprojekt in Stuttgart, diesmal für unterirdische Güterlogistik von allen Parteien abgelehnt.

Ein Gespräch mit Dr. Werner Sauerborn, Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21