Demonstration als Abschluss der Jüdischen Kulturtage in Freiburg

Die Israelitische Gemeinde Freiburg rief am Sonntag den 29.10.23 auf den Platz der Alten Synagoge zu einer Kundgebung, der den Abschluss der diesjährigen Jüdischen Kulturtage bot. In der Ankündigung zu der Versammlung heißt es: "[...] angesichts des durch eliminatorischen Antisemitismus motivierten feigen, blutdrünstigen und bestialischen Angriffs auf Israel am 07.10. hat sich die Jüdische Gemeinde Freiburg entschieden, die Abschlussveranstaltung der Jüdischen Kulturtage [...] in eine Gedenkveranstaltung für die am 07.10.2023 Ermordeten und in eine Kundgebung für Solidarität mit Israel, insbesondere mit den [...] entführten Frauen, Männern, Alten und Kindgern und für Zusammenhalt gegen Terror und Antisemitismus umzuwandeln."

Mehrere Hundert Menschen folgten dem Aufruf, hörten den Reden von Vertretenden aus Politik und Stadtgesellschaft.

Irina Katz, die Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Freiburg, hielt die Auftaktrede.

Marlon vom Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Freiburg richtete sich in der Ansprache auch und besonders an Linke. Für Radio Dreyeckland sprach er die Rede nochmal ein: 8:15